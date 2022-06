Comunicato stampa di: Avv. Andrea Bonelli e Avv. Maria Antonietta Pari

Nei giorni scorsi, attraverso vari organi di informazione, sono state avanzate verso il nostro assistito, Ing. Matteo Casali, seppur non citato nominativamente, ma chiaramente identificabile nel suo precedente ruolo di Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i lavori pubblici (AASLP), affermazioni circa presunte condotte inosservanti delle disposizioni normative vigenti, che avrebbe compiuto nello svolgimento delle proprie funzioni e competenze. Con il presente comunicato si vuole respingere al mittente ogni tipo di simili insinuazioni, in quanto del tutto infondate e non veritiere. Lascia perplessi osservare che a distanza di diversi mesi dall’interruzione dell’incarico ricoperto dall’Ing. Casali vengano avanzate simili accuse, lesive dell’integrità professionale e morale del nostro assistito, ancora più perché compiute utilizzando i mass media. Sarebbe stato corretto avanzare tali rimostranze a tempo debito e nelle opportune sedi, come ha, invece, proceduto a fare il nostro assistito a tutela dei propri diritti.

Cs - Studio legale e notarile Bonelli