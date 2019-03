comunicato stampa incontro ReS e SSD

In serata presso la sede di Res, facendo seguito ai propositi emersi al termine dell’Assemblea Congressuale di SSD, ha avuto luogo un primo incontro, fra una nostra delegazione e quella di SSD, nel corso della quale sono state analizzate alcune tematiche sulle quali intendiamo attivare un dialogo e un confronto attraverso un ciclo di incontri. Sono stati trattati il tema della legge elettorale e più in generale delle Riforme Istituzionali, lo sviluppo di una nuova economia, in particolare nei settori della innovazione tecnologica e dell’ecologia, la tutela dello Stato Sociale, con espresso riferimento alla Sanità ed all’Istruzione, il rafforzamento dei rapporti Internazionali e la necessità di adottare soluzioni di carattere sistemico per affrontare le problematiche del settore bancario e finanziario. L’incontro si è svolto in un clima di reciproca collaborazione e durante il confronto è emersa la comune volontà di ricercare convergenze sulle principali problematiche del Paese, con particolare attenzione ai temi cari alla sinistra sammarinese, pur nel rispetto dei differenti ruoli di forze di opposizione e di maggioranza