Concluso con successo il test del servizio di pagamento con la SMaC Card presso la mensa dei Tavolucci

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, assieme a Poste San Marino S.p.A., comunica l’esito positivo dell’attività di test del servizio di pagamento con la SMaC Card presso la mensa dei Tavolucci avviata lo scorso 25 settembre a seguito dell’installazione di un nuovo software gestionale. Attivato inizialmente presso una sola postazione, il servizio è stato successivamente esteso alla seconda cassa. La fase di test si è conclusa ieri con successo. Il cronoprogramma per il completamento della funzionalità e l’abilitazione quindi del servizio presso tutte le mense del territorio sarà definito e comunicato entro la fine del mese di ottobre. La Segreteria desidera ringraziare per la fattiva collaborazione CAMST e il Fondo Servizi Sociali. Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla consultazione del sito www.sanmarinocard.com.

C.s. Segreteria di Stato per le Finanze e Poste San Marino S.p.A