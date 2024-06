Conferimento mandato alla Coalizione Democrazia e Libertà

Alle ore 15:00 di oggi, la Reggenza ha ricevuto una delegazione della Coalizione Democrazia e Libertà alla quale ha conferito il mandato per formare la maggioranza attraverso l’accordo con le liste e la coalizione di liste indicate nella dichiarazione che la Coalizione medesima ha reso, ai sensi dell’articolo 14, comma 8 bis, della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche, all’atto della presentazione della rispettiva Coalizione alla consultazione elettorale recentemente svoltasi.

Il conferimento alla Coalizione Democrazia e Libertà del suddetto mandato fa seguito alla comunicazione ricevuta dalla Reggenza questa mattina da parte del Segretario di Stato per gli Affari Interni contenente le risultanze dell’Ufficio Elettorale Centrale del 10 giugno u.s..

Da tali risultanze si evince che nessuna lista o coalizione di liste ha conseguito il numero minimo di voti validi per la vittoria elettorale e neppure trenta dei sessanta quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell’articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche e che la Coalizione Democrazia e Libertà ha raggiunto la maggioranza relativa dei voti. Preso atto che con le liste e/o la coalizione di liste indicate dalla Coalizione Democrazia e Libertà nella dichiarazione prodotta ai sensi del comma 8bis dell’articolo 14 sopra citato, è possibile raggiungere un accordo che consente l’attribuzione di almeno 35 seggi necessari per formare la maggioranza, così come prescritto dall’articolo 40, comma 11, della suddetta legge, la Reggenza ha conferito il mandato di cui sopra.

La Coalizione Democrazia e Libertà dovrà riferire in merito al mandato entro 15 giorni, così come prescritto dalla legge.

Comunicato stampa

Ufficio Segreteria Istituzionale