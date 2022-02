Congresso di Stato: “San Marino al centro del mondo”

A Expo Dubai 2020 la Giornata Nazionale di San Marino. Tradizione, diplomazia e il ricordo emozionato di Mauro Maiani.

Sono l’emozione e il senso di appartenenza i sentimenti che hanno prevalso durante le celebrazioni del San Marino National Day a Expo Dubai 2020. I Capitani Reggenti S.E. Francesco Mussoni e S.E. Giacomo Simoncini, accompagnati dal Segretario di Stato per il Turismo con delega all’Expo Federico Pedini Amati e dai Segretari di Stato Andrea Belluzzi (Istruzione e Cultura), Teodoro Lonfernini (Lavoro e Informazione), Fabio Righi (Industria, Artigianato e Commercio) e Filippo Francini Commissario Generale per San Marino a Expo Dubai 2020 hanno partecipato agli eventi che hanno animato l’intera giornata di oggi e che si sono aperti con la sfilata degli sbandieratori della Federazione Sammarinese Balestrieri e con il concerto di Monica Hill, Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta accompagnate dalle musiciste di Giostremía sul centralissimo palco della cupola di Al Wasl.

A seguire il prestigioso incontro bilaterale con lo sceicco Nahayan Mabarak Al Nahayan, Ministro della Tolleranza e della Coesistenza degli Emirati Arabi Uniti e Commissario Generale di Expo 2020 e con Sua Eccellenza Reem Ebrahim Al Hashimy, Ministro della Cooperazione e Direttore Generale di Expo Dubai 2020 alla quale in segno di riconoscenza per la collaborazione fornita a San Marino in occasione di Expo 2020 è stata riconosciuta l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce di Sant’Agata.

Dalle 16.15 la cerimonia ufficiale con l’alzabandiera, l’inno nazionale della Repubblica di San Marino e i saluti ufficiali dello sceicco Nahayan Mabarak Al Nahayan e degli Eccellentissimi Capitani Reggenti sullo “Stage of Nations” sotto la grande cupola di Al Wasl. Molto emozionante il minuto di silenzio dedicato allo scomparso Mauro Maiani, ricordato in ogni intervento e celebrato anche dagli stessi Emirati Arabi Uniti.

A seguire la “San Marino Cultural Performance” con un’ulteriore esibizione musicale di Monica Hill, Sara Jane Ghiotti, Valentina Monetta e Giostremia e con uno spettacolo degli sbandieratori della Federazione Sammarinese Balestrieri conclusosi con un ulteriore ricordo di Mauro Maiani.

Alle 18.00 sulla cupola di Al Wasl la proiezione della bandiera sammarinese accompagnata dal suono dell’inno nazionale della Repubblica di San Marino in tutto il sito di Expo.

A seguire le visite ufficiali ai padiglioni di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti e la cena ufficiale al Leadership Pavilion organizzata dalle istituzioni locali per accogliere la delegazione sammarinese.



