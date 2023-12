Corale San Marino: E adesso…MUSICAL

La Corale San Marino presenta il 9 e 10 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Titano: “E adesso… Musical, un concerto che proporrà al pubblico alcune fra le più famose e rappresentative canzoni di Brodway. Una straordinaria serata dedicata a capolavori indimenticabili tratti da "Jesus Christ Superstar", "Rent", "Godspell", "Grease", "Hair" etc. Si passerà da potenti ballate a coinvolgenti brani pop, da tènere ed emozionanti melodie al rock piú duro, immergendosi cosí nelle diverse epoche e stili dello specifico genere musicale. Preparatevi a essere catturati dalle trascinanti canzoni che hanno segnato un'era, pronti a vivere un'esperienza che vi rimarrà nel cuore!

Ad impreziosire la serata saranno presenti sul palco le splendide voci soliste di Valentina Monetta e Mario Mosca, insieme alla band composta da Danilo Bucci al basso, Pasquale Montuori alla batteria, Stefano Zambardino al pianoforte e Massimo Marches alla chitarra.

Al concerto è coniugata un’iniziativa di solidarietà a favore dell’Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale.

Ingresso 15€.

Prevendita biglietti dal 2 all’8 dicembre c/o “101 Caffè” Via tre Settembre, 99/A (Admiral) DOGANA (RSM)

Comunicato stampa

Corale San Marino