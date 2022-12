Cordoglio dell’ISS per la scomparsa del dr. Argirios Nikolakopoulos

Il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, anche a nome di tutto il personale, desidera esprimere sentimenti di profondo cordoglio per la recente scomparsa, avvenuta ieri, del dottor Argirios Nikolakopoulos. Medico di Medicina Generale, è stato un punto di riferimento per molti anni delle condotte di Chiesanuova e Fiorentino, dedicando nel suo lavoro quotidiano, impegno e grande sensibilità per i bisogni di salute dei propri assistiti. È stata una persona dalla grande umanità e attenzione che ha sempre mostrato un encomiabile spirito di servizio nella sua attività di medico. In questo momento di dolore e sofferenza, il Comitato Esecutivo manifesta la vicinanza di tutto l'Istituto ai familiari, parenti e amici.

c.s. Iss