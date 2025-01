"Custodi dei nostri valori", sabato 25 gennaio il 13° Congresso FUPS-CSdL

Continuano gli appuntamenti congressuali che precedono il 21° Congresso CSdL. Nella mattinata di sabato 25 gennaio, al Centro Gualdo di Gualdicciolo, è in programma il 13° Congresso della Federazione Pensionati CSdL (FUPS), con la parola d'ordine "Custodi dei nostri valori". Hanno dato l'adesione circa 90 pensionati, in rappresentanza dei circa 3.600 iscritti alla Federazione. Sono ben 42 i delegati neopensionati, che si presentano quindi per la prima volta a un Congresso FUPS, con una età media di poco superiore ai 60 anni. Un segnale significativo di rinnovamento, di partecipazione e impegno verso i diritti e le condizioni dei pensionati. I lavori si aprono con un indirizzo di saluto del Segretario uscente Elio Pozzi, a cui farà seguito la relazione letta da Ivan Toni. Seguiranno gli interventi di saluto: Cinzia Cesarini, Direttrice della RSA Casale la Fiorina; Marino Canti, Segretario FNPS-CDLS; un rappresentante della Federazione Pensionati USL; il Presidente della Associazione Parkinson San Marino Vincenzo Zafferani. Sono previsti poi gli interventi dei delegati, la nomina dei delegati che parteciperanno al 21° Congresso CSdL, l'approvazione del documento finale, e la votazione su scheda per eleggere il nuovo Comitato Direttivo della Federazione. La parola d'ordine "Custodi dei nostri valori", vuole rappresentare la volontà dei pensionati di portare avanti il proprio bagaglio di esperienza e il proprio consolidato di valori, che pone al centro la solidarietà, l'impegno per la famiglia, la rivendicazione di un ruolo attivo nella società in cui portare il proprio contributo, il forte senso di appartenenza al Paese. Ultimo appuntamento prima del 21° Congresso CSdL, è il 16° Congresso della FULI, Federazione Unitaria Lavoratori Industria, in programma Giovedì 30 gennaio presso il Centro Gualdo di Gualdicciolo.

cs FUPS-CSdL