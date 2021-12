Da lunedì 6 dicembre, per l’esecuzione dei tamponi molecolari in modalità drive through, i cittadini con sintomi sospetti di covid-19 potranno liberamente accedere, previa richiesta del proprio Medico di famiglia o Pediatria di libera scelta, al nuovo Punto tamponi allestito alla Fiera di Cesena (lato via Dismano 3845) nei seguenti giorni ed orari: tutti i giorni, dalle ore 12 alla ore 16.

Cs Ausl Cesena