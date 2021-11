Dalla direzione del Partito Socialista le proposte per il gruppo consigliare di Noi per la Repubblica

Nella serata di lunedì 29 novembre u.s. si è riunita la direzione del Partito Socialista, la prima dopo la nomina del Presidente Volpinari. Dopo aver trattato aspetti organizzativi del Partito, il Presidente nella propria relazione ha aperto il dibattito sui temi di attualità politica oggetto di confronto in questi giorni in maggioranza e all’ordine del giorno della presente sessione consigliare. La direzione dopo un ampio e costruttivo confronto ha dato mandato al Presidente di portare all’attenzione del gruppo Consigliare di Noi per la Repubblica le preoccupazioni emerse e le proposte che il Partito Socialista intende proporre nelle sedi istituzionali preposte. Focus sul bilancio previsionale, necessità di liberare risorse per la crescita e sviluppo, riduzione della spesa corrente e grande attenzione alle fasce più deboli della nostra comunità che dovranno essere non solo tutelate ma anche oggetto di particolati interventi di sostegno. Infine, la direzione ha preso atto con piacere delle iniziative del gruppo Consigliare di NPR – che in fase di dibattito sulla ratifica del decreto Covid, hanno portato all’attenzione della aula parlamentare. Le proposte fatte, alla luce dei dati sull’andamento dell’epidemia, erano finalizzate ad introdurre nuove misure di prevenzione, introducendo l’obbligo di vaccinazione per le persone che accudiscono gli anziani e per gli operatori del settore della ristorazione, proposte che in quella fase non sono state accolte, ma che crediamo debbano essere riportate alla attenzione delle istituzioni. Purtroppo, siamo nel bel mezzo della quarta ondata e il dovere della politica è quello di mettere in sicurezza le persone più deboli o più esposte ai pericoli del Covid-19.

c.s. Partito Socialista