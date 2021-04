Dichiarazione dei redditi, si può destinare il tre per mille all’ISAL o allo Sportello Consumatori

Quest'anno l'ISAL-CSdL conferma l'intervento di adozioni a distanza ai bambini del Centro Sociale di Kivuli a Nairobi (Kenya), e nelle prossime settimane verrà destinata un'altra somma significativa a favore di iniziative di solidarietà interne a San Marino



A seguito dell'avvio del servizio di dichiarazione dei redditi, informiamo come ogni anno i cittadini sulla possibilità di destinare il tre per mille all’Istituto Servizi al Lavoro (ISAL-CSdL), o in alternativa alla Associazione Sportello Consumatori. L’ISAL è un ente che annualmente destina propri contributi ad iniziative di solidarietà interna ed internazionale. Lo scorso anno, oltre a confermare il contributo per le adozioni a distanza ai bambini del Centro Sociale di Kivuli a Nairobi (Kenya), l’ISAL ha deciso di devolvere una cifra significativa al Fondo di solidarietà per la emergenza Covid 19 istituito unitariamente dalle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, finalizzata dall'acquisto di macchinari medico-sanitari da destinare all’ISS. In tal modo, l’ISAL si è fatta parte attiva nel sostegno alla sanità sammarinese e alla protezione civile per la cura dei cittadini colpiti da coronavirus e per il contrasto alla pandemia. Quest'anno l'ISAL conferma l'intervento di adozioni a distanza ai bambini del Centro Sociale di Kivul, e nelle prossime settimane verrà destinata un'altra somma significativa a favore di iniziative di solidarietà interne a San Marino - sulle quale si stanno effettuando le più opportune valutazioni - per alleviare le condizioni di difficoltà dei tanti cittadini che sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia, che ha provocato una drastica perdita di reddito per molte famiglie. Quale altra possibilità, il tre per mille della dichiarazione dei redditi si può destinare alla Associazione Sportello Consumatori, che continua a svolgere un importante ruolo di tutela dei cittadini nel campo dell’acquisto di beni e servizi, a cui si rivolgono centinaia di persone ogni anno. Ricordiamo che lo Sportello Consumatori ha continuato e continua ad operare al servizio dei cittadini, nel rispetto delle norme di sicurezza previste, anche nel periodo di emergenza sanitaria.

