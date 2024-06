DML. Elezioni 2024: il lavoro ripaga, il domani è adesso

Motus Liberi si conferma il partito che ha registrato una crescita significativa, tra le più marcate ed evidenti in questa tornata elettorale, segnando un aumento del 2,28% rispetto alle elezioni precedenti e confermando la fiducia dei sammarinesi verso il nostro operato. Fondato nel 2018, il nostro partito ha partecipato alle elezioni del 2019 superando lo sbarramento del 5% e riportando il 6,19% dei voti, quattro Consiglieri e un Segretario di Stato. Questo primo traguardo è stato solo l’inizio di un percorso di crescita e di impegno costante. Le recenti elezioni politiche hanno registrato un ulteriore progresso, con l’8,47% dei voti a nostro favore e cinque Consiglieri. Il favore espresso dalla cittadinanza mostra apertamente che i sammarinesi hanno apprezzato il lavoro svolto e che il nostro partito è sulla giusta strada. L’impegno e la dedizione con cui abbiamo servito il Paese sono stati riconosciuti. Un risultato niente affatto scontato e ancora più significativo, considerando la scelta di non coalizzarci con altre forze politiche: ciò dimostra che il nostro lavoro ha realmente fatto la differenza. Prendere parte al Governo nella scorsa legislatura ha rappresentato una sfida importante e ci ha permesso di portare avanti le nostre idee e di realizzare progetti concreti per l’interesse collettivo. Continueremo a lavorare con impegno, entusiasmo e dedizione, sempre orientati verso il bene comune e lo sviluppo sostenibile del nostro Paese, nella speranza che questo in futuro dia maggiore coraggio ai nostri concittadini nel sostenere il cambiamento e il rinnovamento nel modo di fare politica in questo Paese. Ringraziamo singolarmente ogni elettrice ed elettore che ha creduto in noi: la fiducia dei nostri concittadini è e sarà sempre la nostra forza motrice, spingendoci a migliorare sempre più. Il futuro ci riserva grandi sfide, ma insieme possiamo costruire un Domani migliore, fondato su valori saldi e una visione condivisa.

DML