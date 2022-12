Domani al Fulgor la finale di Nuove Idee NUove Imprese 2022, in palio un montepremi di 20.000 euro

uale sarà l’idea di impresa che vincerà Nuove Idee Nuove Imprese 2022? Il verdetto domani pomeriggio al cinema Fulgor di Rimini. Dalle 16:00 è in programma l’evento conclusivo: ognuno dei 13 team finalisti avrà qualche minuto per presentarsi a beneficio del pubblico e poi il verdetto finale. Per la prima volta, insieme a quello della giuria ci sarà anche il giudizio del pubblico. Nuove Idee Nuove Imprese è la business plan competition che da 21 anni, grazie al supporto di prestigiosi partners e istituzioni, consente la partecipazione gratuita alle idee d’impresa, le accompagna in un percorso di formazione e premia i progetti più innovativi. I 13 progetti finalisti, selezionati dal comitato tecnico scientifico, hanno potuto beneficiare di un percorso formativo durato un paio di mesi durante il quale, con l’aiuto di esperti, hanno potuto mettere a punto il proprio business plan. Le ‘magnifiche 13 idee d’impresa’ si contenderanno il montepremi di 20 mila euro, oltre ad una serie di preziosi benefit e la partecipazione gratuita ad un programma di mentoring che vede il coinvolgimento di affermate realtà imprenditoriali del territorio. Nel corso dell’evento finale sono previsti gli interventi degli imprenditori Francesco Mondora (Co-CEO di Mondora Srl SB), Daniele Mingucci (CEO Stramba Srl) e Maurizio Camurani (digital ambassador), che testimonieranno le loro esperienze e spiegheranno l’importanza della collaborazione tra startup e imprese. Saranno inoltre presentati i risultati preliminari del progetto di ricerca RESPONSE – “Start-up di successo- l’impatto di Pratiche di Open Innovation e Sostenibilità”, a cura dell’Area Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. A moderare l’incontro sarà Diego De Simone. L'evento è organizzato in collaborazione con Fattor Comune. La partecipazione è gratuita previa iscrizione sulla piattaforma Eventbrite (www.eventbrite.it/e/biglietti-la-finale-2022-startup-vitamina-dimpresa-475033527067).

I finalisti in pillole

3DFlix è una piattaforma di intermediazione tra utenti che necessitano di stampare un oggetto3D e una rete di printers dislocati nel territorio

Agreen service fornice sistemi di supporto e servizi informativi via web per la gestione fitosanitaria ed agronomica.

Anime in fermento propone una bevanda analcolica, innovativa e sostenibile, ottenuta attraverso un processo naturale di fermentazione, concepito in ottica di economia circolare.

Blueat apre nuovi scenari sulla gestione e l’utilizzo delle specie aliene (specie alloctone) che si stanno diffondendo nel mediterraneo a causa della trasformazione dell’ambiente marino

Evrika fornisce assistenza personale delle famiglie in grado di supportare i genitori nella gestione del tempo dei propri bambini.

Food Hub Academy propone una piattaforma di e-learning per la formazione di stakeholder interessati alle innovazioni del settore agroalimentare.

Grow box–garden indoor è un contenitore tecnologico per la crescita di ortaggi all'interno delle abitazioni.

Libra è il primo marketplace per la vendita e l’acquisto di prodotti editoriali usati.

Strategy to win è un servizio che vuole rendere accessibile la strategia aziendale a tutte le società sportive.

Swee-thy è il primo marchio 100% artigianale fitness-salutistico a livello italiano, senza aromi, dolcificanti artificiali e senza polioli.

The Society we want punta a valorizzare il capitale umano, soprattutto nel settore della marginalità carceraria.

TheBellBoy offre soluzioni innovative per il trasporto valigia su veicoli a 2 ruote.

Vela e legno punta alla riscoperta del più antico materiale per costruire imbarcazioni: il legno.

SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation. L’iniziativa beneficia del contributo economico di RivieraBanca, Deloitte & Touche SpA., Studio Skema e Crèdit Agricole che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.

c.s. Nuove Idee Nuove Imprese