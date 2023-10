Domani Motus Liberi: "Alla cittadinanza interessano risultati e concretezza, non il teatrino della politica"

La recente assemblea degli aderenti al Partito si è rivelata un’importante occasione di analisi sulla situazione politica attuale e futura: come DOMANI - Motus Liberi ribadiamo con convinzione che l’unica parola che rispecchia il nostro modo di pensare in questo preciso momento storico è “lavorare”. Non è possibile migliorare la vita dei Sammarinesi senza risorse e le risorse si reperiscono alimentando lo sviluppo economico di questo Paese, supportando i progetti attualmente sul tavolo. Per questo occorre necessariamente, a nostro avviso, focalizzarci come Paese nel: - concretizzare i progetti utili a reperire le risorse economiche, che possano sostenere l’aumento di costi che siamo tutti, come cittadini, chiamati a sostenere giorno per giorno; - costruire un futuro, investendo sullo sviluppo economico, perché non viene calato dal cielo; - garantire un comportamento impeccabile delle Istituzioni e della classe politica, per tutelare e consolidare l’immagine del Paese, dentro e fuori i confini. Proprio nello svolgimento dell’assemblea è stato particolarmente discusso quest’ultimo punto, rilevando una crescente sfiducia e un conseguente allontanamento delle persone dalla politica: riteniamo prioritario, pertanto, che tutte le forze coinvolte nella vita politica del nostro Paese, a fronte di un sereno esame di coscienza, colgano questo segnale invertendo una tendenza preoccupante, impegnandosi in un percorso che richiede costanza, coraggio e capacità di pianificazione. Dal punto di vista dell’apporto al “sistema-paese”, siamo certamente soddisfatti di aver recentemente proposto e sostenuto progetti come la normativa a tutela dei consumatori, la normativa sugli autonoleggi, la normativa sulle società benefit (che verrà presa in esame nella prossima seduta consiliare) ed il decreto sul “Made in San Marino”. Oltre a tutto questo ovviamente, pur consapevoli che ormai la popolazione ne sia più che al corrente, continuiamo a sostenere in maniera convinta il progetto di transizione digitale del Paese, in collaborazione con AWS e VMware, e la creazione della prima comunità energetica nazionale grazie all’importante contributo del fondo Aquila Capital. Dal punto di vista extra-politico siamo altrettanto contenti di aver intrapreso un percorso di sensibilizzazione culturale rivolto ai cittadini che desiderano accrescere le proprie conoscenze, iniziato con la riflessione sull’inutilità e la tragicità della guerra, in collaborazione con Emergency, e proponendo a breve un approfondimento sul rapporto tra sport e geopolitica. Non certamente paghi e mai sazi, dopo l’evento di elevato livello sull’arbitrato internazionale organizzato con successo dalla Segreteria di Stato all’Industria, promuoviamo con estremo interesse l’evento di San Marino Aerospace, previsto per il 25-26 ottobre, che vedrà la nostra Repubblica ospitare l’astronauta Walter Villadei, prossimo a partire per la Stazione Spaziale Internazionale, ma ancor più accogliere le più grandi aziende a livello mondiale nel settore aerospaziale (tra le quali Axiom, Lockheed Martin e Boeing), offrendo alle imprese sammarinesi la possibilità di entrare in contatto con un ambiente economico di respiro internazionale e che coinvolge più settori industriali. Si tratta, peraltro, della prima edizione di un evento che diverrà un appuntamento ricorrente e di riferimento per il mercato, rappresentando una grande opportunità di sviluppo e di business networking per il nostro Paese. Grandi mercati significano grandi opportunità, quindi più aziende, quindi più lavoro per i cittadini ed introiti per lo Stato utili ad accrescere il benessere di tutti. A tutto questo DOMANI - Motus Liberi lavora da tempo ed insiste perché venga trattato con l’adeguata priorità, nell’interesse del Paese, dei suoi cittadini e dei suoi operatori. Il sostegno a questi progetti rivoluzionari e che riteniamo fondamentali allo sviluppo della nostra comunità, sono i punti su cui valutiamo e valuteremo le nostre alleanze. Altre parole sul tema sono solo idee o speculazioni di liberi pensatori. Nulla più.

C.s. DOMANI - Motus Liberi