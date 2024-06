Donata dal Lions una imbarcazione all’associazione Marinando Ravenna

Il Lions Club San Marino Undistricted, in collaborazione con i Lions Club di Ravenna, Cervia, Cesenatico e Milano Marittima, ha contribuito alla donazione di una imbarcazione all'associazione di volontariato Marinando Ravenna. Fondata nel 2009, Marinando Ravenna si impegna a migliorare la qualità della vita di individui in condizioni disagiate o con disabilità, aiutandoli a superare i propri limiti e prevenire l'emarginazione. Le attività proposte dall'associazione promuovono la navigazione a vela come pratica ludica e sportiva, stimolando la collaborazione e l'accettazione dei propri e altrui limiti, fornendo strumenti per sviluppare una possibile autonomia dagli ambienti protetti abituali. Grazie a questa donazione, l'associazione ha ora a disposizione una nuova imbarcazione Hansa 303, che permetterà ai ragazzi con disabilità di avvicinarsi allo sport della vela, offrendo loro un'esperienza altrimenti difficilmente accessibile. Il Presidente del Lions Club San Marino Undistricted, Pietro Falcioni, anch'egli appassionato di vela, ha partecipato alla cerimonia di consegna dell'imbarcazione insieme a membri del Consiglio Direttivo. Durante l'evento, il Presidente dell'associazione Marinando Ravenna ha espresso i più alti sentimenti di stima e gratitudine per questo generoso contributo.

Comunicato stampa

