Edilizia sociale, emesso un bando per reperire immobili

La Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo rende noto che è stato pubblicato sul Portale dei Servizi della Pubblica Amministrazione il Bando Pubblico per l’individuazione di n. 2 immobili aventi distinte caratteristiche da concedere in locazione ai sensi del Decreto Legge 19 Marzo 2018 N. 30 “Misure urgenti in materia di Edilizia Sociale e Sovvenzionata”. Tali immobili dovranno essere ubicati all’interno della Repubblica di San Marino con preferenza nei Castelli di Fiorentino, Acquaviva, Borgo Maggiore, Domagnano e Serravalle. Le offerte, sottoscritte dal proprietario quale persona fisica o giuridica o dell’avente diritto, devono pervenire all’indirizzo della Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo in San Marino (RSM), Contrada Omagnano, 20, Città di San Marino 47890, entro il limite perentorio delle ore 12:00 del giorno 14 Gennaio 2022, in plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, mediante consegna a mano, spedizione postale A/R con avviso di ricevimento oppure mediante corriere. Il giorno 17 gennaio 2022 alle ore 10 presso la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo si riunirà, in seduta pubblica, la Commissione preposta alla valutazione delle offerte. Si invitano pertanto i soggetti interessati, a prendere cognizione del Bando, presso il Portale dei Servizi della Pubblica Amministrazione sul sito www.gov.sm, sezione “Bando, Appalti e Avvisi Pubblici” o al link https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Appalti-Avvisi-Pubblici/Bandi-e-avvisi-pubblici~BANDO-PUBBLICO-PER-L-INDIVIDUAZIONE-DI-N.2-IMMOBILI-DA-CONCEDERE-IN-LOCAZIONE-AI-SENSI-DEL-DECRETO-LEGGE-19-MARZO-2018-N.30--MISURE-URGENTI-IN-MATERIA-DI-EDILIZIA-SOCIALE-E-SOVVENZIONATA-~.html