Elego: raccolta firme nella nuova sede

Il popolo di Elego, una comunità in costante e quotidiana crescita, si è incontrato questa sera presso la sede del movimento politico a Borgo Maggiore per ultimare la raccolta delle sottoscrizioni a sostegno della lista elettorale che si presenterà alle prossime elezioni politiche. Il numero di firme necessario per la presentazione della lista è stato, grazie al contributo dei sostenitori, abbondantemente superato. Un momento conviviale, ma anche di riflessione e confronto per presentare ai sostenitori e ai cittadini la sede del movimento che sarà luogo di aggregazione, elaborazione e discussione del nuovo soggetto politico. Mentre la politica sammarinese sembra sempre più arroccata nei palazzi e chiusa in se stessa, il movimento politico Elego apre le porte alla cittadinanza e rilancia con forza l'idea di un nuovo modo di fare politica per individuare rapidamente le cose da fare, per far ripartire e salvare il Paese.