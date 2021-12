Eletti all'unanimità il Segretario e i funzionari della FULI-CSdL

Agostino D'Antonio è stato rieletto, per il secondo mandato, Segretario della Federazione Unitaria Lavoratori Industria CSdL. Confermati anche i funzionari Simona Zonzini e Davide Siliquini, ai quali si aggiungerà per il suo primo mandato da funzionario Cristian Bertozzi. La nomina formale di tali cariche è avvenuta all'unanimità nella prima riunione del Direttivo FULI scaturito dal 15° Congresso di Federazione, svoltosi lo scorso 26 ottobre. Direttivo che si è ulteriormente rinnovato con l’ingresso di giovani lavoratrici e lavoratori alla loro prima esperienza. Lo stesso Direttivo, oltre ad aver espresso un giudizio positivo per la qualità ed il livello dei lavori congressuali, ha anche compiuto una valutazione complessiva dello stato del confronto con il Governo sulle riforme in discussione - pensioni, mercato del lavoro - ma anche sul bilancio previsionale 2022, che come illustrato al sindacato dal Segretario per le Finanze, si tratta in buona sostanza di un puro atto contabile che non delinea nessuna traiettoria di sviluppo per il paese, con una pressoché totale assenza di investimenti necessari per rilanciare la crescita e l’occupazione nei settori trainanti dell'economia sammarinese, in primis quello industriale e manifatturiero. Per il Direttivo FULI occorre inoltre affrontare congiuntamente in un unico tavolo negoziale con l’intero Congresso di Stato tutte le riforme necessarie al paese, con l'auspicio che si apra anche il confronto sul completamento della riforma tributaria per giungere all'equità fiscale e sociale, propedeutica anche a ridurre l’indebitamento dello Stato contratto negli ultimi anni e da onorare. Altro tema ampiamente dibattuto sono i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro dei settori industria e artigianato, che scadranno alla fine dell'anno.

c.s. FULI-CSdL