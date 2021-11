Elezioni “Comites”: la lista “AD MAIORA” incontra il Sindaco di Monte Grimano Terme

Martedì scorso una delegazione della Lista “AD MAIORA”, in lizza per le elezioni del Comites che si terranno il prossimo 3 dicembre, composta da Alessandro Amadei, candidato presidente, Laura Corbelli e Marina Rossi, ha incontrato, presso il palazzo comunale di Piazzale Matteotti, il Sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi, ed il consigliere comunale, Avvocato Lorenzo Broccoli (foto).

Al centro del confronto c’è stata la questione del Green Pass, alla luce della recente circolare del Ministero della Salute italiano che prevede che i cittadini italiani residenti a San Marino, già immunizzati con vaccino “Sputnik” non approvato dall’“E.M.A.”, ricevano una o due dosi di vaccini certificati dall’agenzia europea dei medicinali.

Inoltre, a tenere banco, è stata anche la questione delle targhe estere; problematica che rimane ancora aperta, nonostante l’emendamento al Codice della strada approvato dal Senato qualche giorno fa.

Infatti, ancor oggi un residente in territorio Italiano da oltre 60 giorni, che circola in Italia con veicolo con targa sammarinese, rischia una multa e la confisca dell’automezzo, se famigliare del proprietario del veicolo residente a San Marino.

Un pensiero dei partecipanti all’incontro è stato rivolto ai lavoratori frontalieri della Repubblica di San Marino che dopo essere stati alle prese con problemi di carattere fiscale e normativo, ora si trovano ad affrontare anche i pesanti contraccolpi dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Quello del 3 dicembre prossimo, secondo il Sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi, sarà un appuntamento elettorale importante, non solo per San Marino, dove risiedono sedicimila italiani, ma anche per i paesi limitrofi, come Monte Grimano Terme, che annovera, tra i suoi cittadini, circa 500 iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (i cosiddetti “A.I.R.E.”).

In tale contesto, ha concluso il candidato presidente Alessandro Amadei, chi si candida alla guida del Comites, intende accettare la sfida di interpretare il delicato e strategico ruolo di congiunzione tra San Marino ed Italia nell’ottica di rafforzamento dei rapporti di amicizia e fratellanza da sempre esistenti tra i due Stati.









Comunicato stampa

Ufficio Stampa Comune Montegrimano Terme

Lista “AD MAIORA”