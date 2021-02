Esc: il brano di Senhit in rappresentanza di San Marino disponibile dall'8 maggio

La cantante italo eritrea SENHIT rappresenterà SAN MARINO all'Eurovision Song Contest 2021, l'evento televisivo musicale più visto al mondo, trasmesso da tutte le nazioni partecipanti sulle proprie emittenti pubbliche televisive, che quest'anno si terrà a Rotterdam dal 18 maggio. Il brano che Senhit e San Marino RTV porteranno sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 sarà disponibile in digitale dall'8 marzo (e non dal 23 febbraio come precedentemente annunciato). San Marino RTV è guidata per il dodicesimo anno dall’esperienza di Alessandro Capicchioni. Lo staff artistico di altissimo livello è capitanato dall’eclettico creative director Luca Tommassini. Questa è la seconda partecipazione di SENHIT all’ESC (la prima nel 2011, sempre in rappresentanza di San Marino). Vi approda con un bagaglio ricco di esperienze e un’autorevolezza sempre maggiore nel mondo eurovisivo che quest’anno l’ha nominata “Freaky Queen” per le numerose ‘pazze’ iniziative che ha diffuso sul web in seguito alla cancellazione dell’edizione 2020. Tra queste, è ancora ricco di sorprese l’appuntamento mensile con #FreakyTripToRotterdam, lo straordinario progetto con la direzione artistica di LUCA TOMMASSINI, che accompagnerà i fan della cantante italo eritrea fino all’Eurovision Song Contest 2021. Senhit ha iniziato il tour nella storia delle canzoni di Eurovision con la cover di “Cheesecake”, ha continuato con “Everyway That I Can”, “Ding-a-dong”, “Congratulations”, “Rise Like a Phoenix”, la versione speciale di Natale “Amar Pelos Dois”, il brano tutto da ballare “Waterloo” e “Alcohol is Free”, tutti visibili sul canale Youtube dell’artista. Il prossimo video uscirà l’1 marzo!