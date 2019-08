Federalberghi Riccione: "Ma cosa servono i controlli se poi i problemi non li risolvono nessuno!!!"

Il Mare Adriatico NON è malato anzi è in piena salute, fauna e flora marina stanno ripopolando le nostre acque, parola di biologi, subacquei e pescatori.

Ci sono momenti come quelli passati giorni fa, che occorre fare squadra, togliere i confini (essere fluidi come il mare) e pensare al bene di tutti, al bene delle migliaia di aziende e famiglie che vivono di turismo.

Chiediamo con forza al Governatore Bonaccini di agire. Che si faccia un tavolo di lavoro formato da politici ed esperti, che si nomini un Commissario dell’Adriatico, si proceda alla valutazione dei soggetti e dei processi attuali che governano i controlli del mare.

Non possiamo permetterci di essere travolti da una tempesta mediatica che azzera l’immagine e il lavoro di promozione fatto per la Romagna. Chiediamo a chi fa la politica di mettersi a disposizione per cambiare e migliorare il sistema e le regole di valutazione delle acque del mare.

NON CE NE FREGA UN PIFFERO DEL PALLEGGIAMENTO DI CHI SONO O NON SONO LE COLPE

NON CE NE FREGA UN PIFFERO DELLE TEMPISTICHE DI RILEVAZIONE E DI COLTIVAZIONE DEL MICROBATTERO DEL MICROCOCCO O COME DIAVOLO SI CHIAMI

PRETENDIAMO CHE CI SIA TOLTA DEFINITIVAMENTE QUESTA SPADA DI DAMOCLE CHE PENDE SULLE NOSTRE TESTE DA TROPPI ANNI

Chiediamo, da incazzati, che non si ripetano più situazioni simili. Noi viviamo di turismo e il mare è la più grande risorsa naturale che ci è stata affidata.





Comunicato stampa

Federalberghi Riccione