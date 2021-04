Federalberghi Rimini – VisitRimini: Rimini è pronta ad accogliere i turisti in sicurezza e vince solo se comunica che tutta la filiera del turismo è sicura

Gli spazi infiniti del famoso arenile sabbioso, che Rimini ha la fortuna di poter mettere in campo, di per sé sono già una garanzia di sicurezza per tutti coloro che ora stanno sognando una vacanza al mare e che più avanti potranno viverla davvero. In aggiunta, anche quest’anno, gli ombrelloni saranno posizionati a grande distanza, come nell’estate 2020: i lavori di preparazione sono incominciati settimane fa.

Ma non solo le spiagge: al via della stagione, tutto a Rimini sarà pronto per garantire la sicurezza degli ospiti vicini e lontani. L’ampliamento dei dehor dei ristoranti, la consegna dei pasti in spiaggia fino a tardi, le piste ciclabili che favoriscono la mobilità dolce e sicura, le numerosissime attività all’aperto e soprattutto l’incessante attenzione alla sicurezza da parte di tutti gli operatori turistici, che già nel 2020 ha valso a Rimini il titolo di destinazione balneare sicura*, saranno garantiti anche nella stagione 2021.

Tutti a Rimini sono pronti alla ripartenza sicura: gli alberghi, i locali, le attività commerciali, i trasporti e le spiagge, con un’attenzione che in molti casi va oltre il dovuto, in quanto tutti conoscono e applicano i protocolli siglati tra le associazioni imprenditoriali e il Governo, a tutela degli ospiti e dei dipendenti.

Per quanto riguarda le recenti iniziative riportate sulla stampa, relative a un’aggregazione temporanea di strutture ricettive che autocertificano comportamenti virtuosi in materia di tutela della salute, Federalberghi Rimini e Visitrimini le ritengono un’iniziativa controproducente per la reputazione della destinazione. Utilizzare il tema della sicurezza e della salute a scopo pubblicitario, oltre ad essere dannoso è eticamente riprovevole, perché fa leva su un valore, quello della sicurezza, che è di tutti. Federalberghi Rimini e Visitrimini auspicano pertanto che una simile attività di promozione totalmente autoreferenziale e incurante degli sforzi compiuti da un’intera comunità, venga immediatamente interrotta per il bene e nell’interesse di tutta la filiera del turismo riminese.



* ricerca effettuata dall’Osservatorio Italiano Jfc sulle destinazioni balneari per il 2020







Comunicato congiunto

Federalberghi Rimini – VisitRimini