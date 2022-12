Filippo Graziani in ARCIPELAGO IVAN

San Marino accoglierà giovedì 26 gennaio 2023, al Teatro Nuovo, Filippo Graziani e la sua band feat. Quartetto EoS, per un concerto che promette grandi emozioni. Le canzoni, la musica, il disegno e la scrittura. Tutto questo è Arcipelago Ivan. È il luogo che racchiude tutte le sfaccettature artistiche di Ivan Graziani che convivono in equilibrio proprio come le isole di un arcipelago. Questo è l’omaggio di Filippo Graziani al padre che come a bordo di una nave traghetterà gli spettatori tra musica, racconti e letture per rivivere i grandi successi di casa Graziani ma anche le canzoni dell’esordio e i lato B dei dischi più famosi, per scoprire nuove curiosità sul primo cantautore rock italiano. In esclusiva per la data di San Marino, sul palco con la band di Graziani, ci sarà il Quartetto EoS. Una formazione di musicisti romagnoli che si cimentano in repertori sempre più vasti, alternando parti del repertorio classico con altre di musica moderna, leggera, jazz e pop-rock. Il concerto è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per la Cultura, organizzato dall'Ufficio del Turismo in collaborazione con gli Istituti Culturali.

Line up: FILIPPO GRAZIANI (chitarra e voce) TOMMY GRAZIANI (batteria) FRANCESCO CARDELLI (basso elettrico e chitarra acustica) ELIA ZAMBARDINO (pianoforte, tastiere e fisarmonica) QUARTETTO EoS: Aldo Capicchioni (I Violino) Michela Zanotti (II Violino), Aldo Zangheri (Viola), Paolo Bandani (Violoncello)

Prevendita biglietti online su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/arcipelago-ivan- filippo-graziani/199758) e in tutti i punti vendita autorizzati. Punto vendita di San Marino: Free Shop presso Centro Atlante

c.s. Ufficio del Turismo