Firmato il protocollo d’intesa tra Authority Pari Opportunità e Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino

Un protocollo d’intesa per fornire un percorso di accoglienza e sostegno alle vittime di violenza a tariffa agevolata. È quanto sancito dalla firma, avvenuta questo pomeriggio nei locali della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, del protocollo d’intesa tra Authority Pari Opportunità e Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino. Un accordo che sancisce l’indicazione per gli psicologi iscritti all’Ordine di frequentare adeguata formazione specifica sul tema, rientrante nel piano formativo annuale previsto dall’Authority stessa per i professionisti della Rete Antiviolenza. L’Authority Pari Opportunità provvederà a sostenere economicamente la parcella del professionista al posto della vittima, anche in casi di minori di anni 18.

c.s. Authority Pari Opportunità