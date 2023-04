Gatti e Righi a Washington: rafforzamento del settore finanziario, rollover dell’euro bond, cartolarizzazione e riforma dell’IGR

E’ proseguita oggi la partecipazione dei Segretari di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti e per l’Industria Fabio Righi agli Spring Meetings di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale in corso in queste ore a Washington. In mattinata i Segretari hanno preso parte alla Sessione Plenaria del Fondo Monetario Internazionale mentre nel pomeriggio hanno incontrato il Direttore del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale Alfred Kammer e, a seguire, Thordur Jonasson, Vice capo divisione della divisione Debt Capital Markets del dipartimento Monetary and Capital Markets.



Al centro dei colloqui con entrambi, le maggiori sfide per il paese: il rafforzamento del settore finanziario, il rollover dell’eurobond, la cartolarizzazione e la riforma dell’IGR. Il Segretario Gatti ha descritto lo stato attuale del settore finanziario a San Marino: ‘Siamo probabilmente l'economia più forte in questo momento in Europa, se considerate le nostre dimensioni. Nel 2021 avevamo già superato i risultati economici pre pandemia e sono attualmente in crescita. Abbiamo la disoccupazione a zero, l’industria ha ripreso in modo consistente e il turismo sta andando forte. Il settore finanziario si sta gradualmente riprendendo, ne siamo soddisfatti. Prima della pandemia, il settore andava indebolendosi anno dopo anno, c’era un’uscita di capitale dal paese e i cittadini avevano perso fiducia nel settore bancario. La pandemia ha comportato un fermo dei capitali nelle banche, l’esecutivo ha adottato importanti strategie, la metà dell’emissione del bond nazionale è stata convertita in debito estero per favorire la liquidità del sistema finanziario sammarinese. L’insieme di queste cose ha portato le banche a stabilizzarsi, a tornare a essere remunerative, a registrare utili, il loro patrimonio sta gradualmente incrementando e i cittadini hanno riguadagnato la fiducia nel sistema bancario, fiducia che ha ‘contagiato’ anche gli investitori esteri, ne è prova il fatto che dall’inizio della pandemia il numero di aziende è cresciuto di 1000 unità.’

In riferimento al rollover, Gatti ha detto: ‘Siamo lavorando per cercare di completarlo entro la fine di aprile, la prossima settimana inizieremo le call per capire a quali condizioni economiche sarà per noi possibile andare sul mercato. Non abbiamo dubbi, lo completeremo. Rispetto alla prima emissione nel 2021, oggi come Paese godiamo di condizioni più favorevoli, possiamo giocare la carta dell’acquisto del buyback con gli investitori che, al 50%, sono grandi investitori internazionali. Circa una decina di investitori detiene il 50% del bond. La nostra strategia consiste nel partire dai principali detentori del nostro titolo per sondare la loro propensione a cedere il titolo che hanno in pancia per comprare la nuova emissione e di fare call anche con nuovi potenziali investitori top quality per estendere la nostra massa di investitori. Rispetto al precedente, il nuovo bond avrà scadenza a 5 anni e il tasso di interesse varierà da un 5.85% a un 6.25%.’ ‘Quanto vogliamo fare entro l’anno è la cartolarizzazione, gli NPL sono ancora un ostacolo alla liquidità’, ha proseguito Gatti.

In quanto alla riforma IGR, il Segretario alle Finanze ha dichiarato: ‘I tempi per concluderla dovrebbero essere entro fine estate, non oltre in quanto ci avviciniamo alla scadenza del mandato. Così come pure l’accordo di associazione all’Unione Europea che impegnerà il governo per tutto il 2023: si dovrebbe arrivare alla firma entro il corrente anno.’ In riferimento al rollover del bond, Jonasson ha commentato: ‘State andando nella giusta direzione per come avete concepito e strutturato l’operazione. Per un paese come San Marino la capacità di stare vicino agli investitori è un aspetto fondamentale della campagna. Un’emissione può essere una sfida per un paese di piccole dimensioni ma può essere interessante per gli investitori. Abbiate la massima fiducia quando vi avvicinate a loro.’