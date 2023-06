Giuseppe Maria Della Balda (Ambasciatore in Albania): John Adams a San Marino, 2° Presidente degli USA

La presidenza di John Adams ebbe inizio il 4 marzo del 1797 con la cerimonia d'inaugurazione e relativo insediamento del presidente degli Stati Uniti d'America e si concluse il 4 marzo del 1801. Adams, che aveva servito in qualità di Vicepresidente nel corso della presidenza di George Washington, assunse l'incarico di 2º presidente degli Stati Uniti d'America dopo avere vinto le elezioni presidenziali del 1796. Unico membro del Partito Federalista ad avere assunto l'alto incarico, la sua amministrazione si concluderà dopo un solo mandato a causa della sconfitta subita alle successive elezioni presidenziali del 1800. Gli succederà il vice Thomas Jefferson, esponente di punta del Partito Democratico-Repubblicano. John ADAMS è stato il primo “Americano” a visitare San Marino. La data non è precisa ma probabilmente si tratta del 1785 durante un viaggio per studiare approfonditamente le “Repubbliche italiane”. In una sua lettera del 1787 racconta di questo viaggio nella Repubblica di San Marino e così si esprime: “Si tratta di un Popolo molto onesto, rigoroso nell’esercizio della giustizia, che sembra molto contento e felice sebbene abiti fra le rocce e la neve……. In uno Stato piccolo quanto San Marino, è quasi impossibile che abbiano luogo atti di tirannia o di crudeltà”…. “sono un pugno di uomini, che vivono nel modo più semplice, con duro lavoro, con i prodotti di poche mucche, capre, suini, galline e piccioni sopra un pezzo di terreno roccioso e nevoso, protetti da ogni nemico dalla loro posizione e persino dalla loro povertà, non aventi né commercio né lusso”.

