Gli studenti riminesi all’incontro su bullismo e violenza con il Sindaco di Rimini e Amnesty International

Un dialogo aperto su bullismo, violenza e discriminazione. Circa 130 studenti del liceo Einstein e dell’istituto tecnico Belluzzi-Da Vinci hanno potuto interloquire direttamente con il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’amministratore delegato di CIA-Conad Luca Panzavolta, che hanno risposto alle numerose domande dei ragazzi in un clima di forte partecipazione. Teatro del confronto il cinema Multiplex Le Befane di Rimini, in occasione dell’evento nazionale realizzato in collaborazione con la Fondazione Conad Ets che ha collegato centinaia di classi da tutta Italia. Presente il responsabile territoriale di Amnesty International, Simone Rosa. Tra i relatori in videoconferenza da Milano il portavoce nazionale dell’associazione Riccardo Noury e la responsabile dell’Ufficio Educazione e Formazione ai Diritti Umani Francesca Cesarotti, l’attrice e scrittrice Beatrice Bruschi, il TikToker Luciano Spinelli e l’attore Giancarlo Commare.