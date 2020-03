Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 16 marzo 2020

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 alla data odierna: n. 102 i casi positivi, di cui 61 ricoverati all’Ospedale di San Marino (11 in Rianimazione con sintomatologia severa – tutti di sesso maschile -, 50 nelle degenze di isolamento predisposte con sintomi moderati - 29 maschi e 21 femmine -) e 41 sul territorio e a domicilio n. 9 decessi n. 4 guariti n. 244 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario (220 laici, 21 sanitari, 3 Forze dell’Ordine) n. 244 quarantene terminate Totale quarantene attivate: 488 Il Gruppo per l’emergenza, anche a nome del Segretario di Stato alla Sanità, intende esprimere sentimenti di vicinanza e vivo cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici dei due concittadini, di 72 e 82 anni, che purtroppo sono venuti a mancare nella giornata di ieri. In merito alle terapie in corso, il Commissario straordinario per l’emergenza, Massimo Arlotti dichiara: “Abbiamo avuto contatti con la casa farmaceutica produttrice del Tocilizumab che ha già inserito l’Ospedale di Stato di San Marino tra le strutture che riceveranno gratuitamente il farmaco e già questa mattina è partito il primo ordine. Si tratta di un utilizzo al momento limitato ai pazienti più gravi ricoverati in Terapia Intensiva selezionati secondo le linee guida attualmente in vigore. San Marino sta anche utilizzando sui propri pazienti anche il Remdesivir, un antivirale al momento in fase di studio e già utilizzato per il trattamento di questa infezione”. Si informa che i pazienti positivi da COVID-19 in isolamento domiciliare possono comunicare con il personale sanitario dedicato, anche per chiarimenti in merito a contatti stretti e quarantena inviando una email all’indirizzo di posta elettronica dedicato: sorveglianza.contatti@iss.sm. Per chi volesse invece informazioni sulle raccolte fondi attivate, può fare riferimento alle indicazioni contenute sul sito dell’ISS, oppure contattare l’Ufficio Relazioni Pubbliche inviando una mail all’indirizzo urp@iss.sm. Per restare informati sull’emergenza da COVID-19 si ricorda di affidarsi solo alle fonti e canali ufficiali. #iorestoacasa #proteggisanmarino