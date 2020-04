Gruppo coordinamento emergenze sanitarie: aggiornamento 9 aprile 2020

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie comunica l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19 alla data odierna:

n. 250 i casi positivi (+21), di cui 47 ricoverati all’Ospedale di San Marino (14 in Rianimazione con sintomatologia severa, 7 femmine e 7 maschi, 33 nelle degenze di isolamento predisposte con sintomi moderati, 18 maschi e 15 femmine) e 203 in isolamento a domicilio (femmine 102, maschi 101)

n. 34 deceduti n. 49 guariti (+4)

n. 103 dimessi a domicilio per migliorate condizioni cliniche

n. 389 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario (351 laici, 31 sanitari, 7 Forze dell’Ordine)

n. 898 quarantene terminate Totale quarantene attivate: 1287

Totale tamponi eseguiti 124

Si informa gli assistiti, che da oggi il Day Hospital Oncologico dell’ISS è temporaneamente trasferito presso la clinica privata Domus Medica di Acquaviva (indirizzo), e tutti i pazienti saranno seguiti nella nuova struttura con dagli infermieri e oncologi dell’ISS. Il numero per contattare il servizio è lo 0549 994388. Si ricordano di restare informati consultando i diversi siti istituzionali e fonti ufficiali accreditate. Il numero dedicato alle informazioni sanitarie (0549 994001) e quelli della Protezione Civile per l’assistenza sul territorio (0549 883401 88340202). Si ricorda infine che domani mattina, alle ore 10 in diretta sui canali social dell’ISS e sulla San Marino RTV andrà in onda un momento informativo con il Commissario straordinario per l’emergenza, il dr. Massimo Arlotti che risponderà alle domande dei cittadini. #iorestoacasa #proteggisanmarino #unabandieraunanazione