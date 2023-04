I Dandy sono al… settimo cielo

La “crisi” del settimo anno di matrimonio? Ai dandy fa un… baffo. Il raduno italiano dei maestri d’eleganza torna ad animare le vie del centro storico di Arezzo: in concomitanza con la Fiera Antiquaria – in programma il 6 e il 7 maggio – si svolgeranno anche i DandyDays. La “manifestazione” nella “manifestazione”, ideata da Alessio Ginestrini e Stefania Severi, titolari dell’Impero Progressivo barber shop & hair therapy, è realizzata col patrocinio del Comune e della Provincia, il sostegno della Fondazione Arezzo Intour e la collaborazione di Casa Thevenin che accoglie bambini con problemi familiari, difficoltà scolastiche e ragazze madri in situazioni di disagio. Anche quest’anno l’evento rinnova il suo intento filantropico: i fondi raccolti saranno donati all’istituto aretino per la realizzazione delle camere dei neo-maggiorenni. Tra gli eventi da segnalare il primo concorso di bici da passeggio intitolato “R.S.C. Elegance Bicycles” (6 maggio alle 10 al Prato di Arezzo), la passeggiata dei dandy e delle loro signore per le vie del centro storico alla scoperta della città e dei tesori nascosti delle bancarelle della Fiera Antiquaria (alle 12), la tavola rotonda moderata dallo scrittore aretino Francesco Maria Rossi, dal titolo “Anche i dandy mangiano fagioli” (ore 17.30) e la cena di gala privata a scopo benefico al giardino di Casa del Thevenin (Via Sasso Verde, 32), raccolta fondi per l’istituto. Il 7 maggio alle 12 al Prato di Arezzo si terrà il primo “Petit dejeuner sur l’herbe” a contatto con la natura, la storia, l’architettura e l’arte del territorio. Gli ospiti Ai “DandyDays” 2023 saranno presenti Stefano Agnoloni, maestro di stile ed esperto di buone maniere e gran cerimoniere della manifestazione sin dalla prima edizione; Niccolò Cesari, brand ambassador di successo e creativo digitale che sarà accompagnato dalla moglie Eva Berni; Jean Pierre Xausa (in arte Mr JP), ambasciatore dell’artigianato italiano, fashion designer e referente nazionale della Federazione Unimpresa moda uomo e donna Triveneto e Andrea Raffaelli, web influencer e social media manager e autore de “The italian gentleman – Il blog del marchese”. Ospiti d’eccezione di quest’anno saranno Defustel Ndjoko, influencer e consulente di moda belga-camerunense, Damiano Landi, console del Touring club italiano, nonché Cavaliere Arciconfraternita di Parte Guelfa e Accademico Benemerito dei Cavalieri di Santo Stefano e Valentino Odorico, giornalista di moda e lifestyle, scrive per numerose testate internazionali di settore.

cs Ufficio comunicazione DandyDays