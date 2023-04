Il 26 aprile aprono le iscrizioni per la “Casa per ferie” a Pinarella di Cervia

Saranno aperte dal 26 al 28 aprile, le iscrizioni per i soggiorni alla “Casa per ferie San Marino” di Pinarella di Cervia. Sono 8 i diversi turni disponibili nell’estate 2023, a partire dal 4 giugno e fino al 9 settembre 2023, a cui possono accedere gli assistiti ISS e i sammarinesi non residenti. Gli ospiti potranno usufruire del soggiorno di vacanza per uno o più turni settimanali, che andranno dal lunedì al sabato. Le iscrizioni verranno effettuate presso “Il Casale La Fiorina” nei giorni 26 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 per i turni rivolti a anziani, famiglie e disabili e 27-28 aprile, sempre dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 per i turni di minori con educatore. Le domande vanno consegnate personalmente, si consiglia quindi di presentarsi con il modulo di iscrizione compilato che si può scaricare dal sito ISS (ww.iss.sm) nella sezione “Casa per ferie” dove è reperibile anche tutta la modulistica per l’iscrizione e il regolamento interno per l’accesso alla struttura. La quota di soggiorno dovrà essere versata al momento dell’iscrizione mediante assegno bancario non trasferibile o contante. Si ricorda inoltre che per le candidature in qualità di animatori volontari, il termine per presentare le domande è il 21 aprile presso la segreteria del “Casale La Fiorina”. Per informazioni si può contattare il numero 0549 883377, oppure inviare un email a casavacanze.pinarella@iss.sm.

Cs Iss