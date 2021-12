La Scuola Media di San Marino, nell'ottica di promuovere azioni concrete per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ha intrapreso il progetto pluriennale “Il Bosco che verrà: una classe un bosco” che prevede la forestazione di un'area del territorio sammarinese. Attraverso quest’iniziativa la Scuola Media vuole portare il suo contributo fattivo nella lotta ai cambiamenti climatici. Gli alberi infatti, oltre a mutare l’estetica dei luoghi, a donare oasi di ombra e frescura, rappresentano il migliore e più efficiente sistema di assorbimento della CO2 presente nell’ atmosfera. Nel corso dei tre anni di frequenza della Scuola Media, gli alunni coinvolti, sotto la guida degli insegnanti, seguiranno tutte le fasi della realizzazione del bosco. Inizialmente verranno chiamati ad eseguire le operazioni di messa a dimora delle piantine forestali; si occuperanno poi di curare i piccoli interventi di manutenzione nei mesi e negli anni successivi. Terminata la scuola, potranno continuare a godere direttamente della bellezza delle zone boschive che hanno personalmente creato e di cui si sono presi cura. Il progetto potrà realizzarsi grazie al contributo economico delle famiglie, dei docenti e di chiunque vorrà sostenerlo attraverso una donazione, per l'acquisto delle giovani piantine forestali e attrezzi, o fornitura di servizi, quali interventi di manutenzione. Solo con questa piccola azione, ogni anno si potrà convertire a bosco un’area di circa 5.000 m2. La scelta di realizzare il bosco tramite le donazioni è dettata dalla volontà di creare un legame forte tra gli alunni, le famiglie, i docenti ed il bosco che nascerà. Aver contribuito economicamente ma anche attivamente alla sua realizzazione e manutenzione, renderà tutti più consapevoli del fatto che per migliorare le cose sono necessari anche, e soprattutto, i piccoli gesti che ognuno può compiere nel contesto in cui vive.

Per informazioni e contatti centrodocumentazione@scuolamediasanmarino.com



Cs Scuola media