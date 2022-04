Il Capitano Rossini al forum of Mayors UNECE Ginevra

Nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 aprile p.v. il Capitano di Castello della Città di San Marino prenderà parte al 2° “Forum of Mayors 2022” al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra, Svizzera. Il Forum dei sindaci è una piattaforma per lo scambio continuo e l'apprendimento reciproco in cui i sindaci presenteranno i loro sforzi per affrontare le sfide nelle loro città. Le città impareranno dalle migliori pratiche reciproche nei settori dell'edilizia abitativa e degli edifici climaticamente neutri, delle città verdi e delle soluzioni basate sulla natura, del trasporto urbano sostenibile e delle strade più sicure e delle soluzioni più intelligenti di sviluppo urbano. Il tema del Secondo Forum dei Sindaci 2022 affronterà il come "Riprendersi dalla pandemia di COVID-19 mentre si continua con l'attuazione degli SDG" e consisterà in 4 sessioni: Sessione 1: Trasporto urbano sostenibile, mobilità condivisa e strade più sicure; Sessione 2: Spazi pubblici, città verdi e soluzioni basate sulla natura; Sessione 3: Edifici resilienti, sani e climaticamente neutri, alloggi economici e adeguati; Sessione 4: L'urbanistica sostenibile, la città dei 15 minuti e soluzioni intelligenti per lo sviluppo urbano. Il Capitano Rossini prenderà parte alla prima sessione, dove è stato invitato anche a ricoprire il ruolo di moderatore. Nel Suo intervento presenterà al Forum due progetti: il primo sulla ciclovia Rimini – San Marino, caratterizzata come un nuovo tipo di collegamento tra la realtà riminese e la Repubblica di San Marino, un collegamento veloce, caratterizzato da sostenibilità ambientale, innovazione, eco-sostenibilità e valorizzazione delle specificità; il secondo sulla rigenerazione urbana dell’Area “Ex Tiro a Volo”, area da sempre molto cara alla Giunta di Castello, con la creazione di un centro di aggregazione giovanile (C.A.G), uno spazio polifunzionale dove ragazzi dai 10 ai 30 anni possono incontrarsi al fine di sviluppare insieme nuove competenze e conoscenze, interagendo gli uni con gli altri attraverso attività formative, culturali e ricreative. Un’occasione libera di aggregazione, sport, attività laboratoriali ed espressive, dove sviluppare pensiero critico e creativo. Il Forum dei sindaci è anche l’occasione per partecipare a molteplici side events. Tutte le informazioni e il programma delle due giornate a questo link https://forumofmayors.unece.org/.

A questo link sarà possibile seguire la diretta streaming https://media.un.org/en/webtv.