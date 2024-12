Il Comites compie vent'anni

Giovedi scorso Massimo Scandroglio e Biancamaria Toccagni sono stati ospiti del Comites San Marino per il tradizionale scambio degli auguri natalizi avvenuto presso la sede di Via Maestri Comacini a San Marino Città. Si tratta di un ritorno a casa per Massimo e Biancamaria rispettivamente ex Presidente ed ex Segretario del Comites San Marino, i quali sono stati accolti calorosamente da una delegazione del Comitato degli italiani all’estero composta dal Presidente Alessandro Amadei, dal Vicepresidente Barbara Righetti, dal Membro dell’Esecutivo Marina Rossi, dai Consiglieri Valter Bartolini e Filippo Guidi e dai Sindaci Revisori Danilo Dolcini e Marco Tognacci. Presenti all’incontro anche il Funzionario Vicario dell’Ambasciata d’Italia a San Marino Oreste Rosati ed il Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Repubblica di San Marino Giuseppe Vaglio (foto). L’occasione stata valida anche per celebrare il ventennale del Comites San Marino, ricordando i traguardi raggiunti, i progetti portati a termine ed il ruolo importante svolto dall’associazione nel tessuto sociale. Vent'anni di impegno costante, passione e dedizione nei quali - ha ricordato il Presidente Alessandro Amadei - il Comites San Marino è diventato un interlocutore sempre più qualificato ed affidabile nei confronti delle istituzioni, contribuendo a migliorare la condizione dei connazionali ed a promuovere la loro partecipazione alla vita della comunità. Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha espresso profonda gratitudine per il prezioso contributo apportato dai suoi predecessori, ricordando che prossimamente verranno organizzate varie iniziative per festeggiare questo prestigioso anniversario.

