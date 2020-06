Il Comites ringrazia il Sottosegretario Merlo per la sua vicinanza a San Marino ed agli italiani residenti

Ieri è proseguita la missione sul Titano del Sottosegretario agli Affari Esteri del Governo italiano Ricardo Merlo, presidente e fondatore del MAIE (Movimento Associativo Italiani all’Estero), il quale ha fatto tappa all’Ambasciata d’Italia a San Marino. Nell'incontro promosso dall’Ambasciatore S.E. Guido Cerboni, il Sottosegretario ha incontrato le delegazioni delle associazioni degli italiani residenti a San Marino, tra le quali il Comites - si legge in una nota diffusa da Alessandro Amadei, vicepresidente del Comitato degli italiani residenti a San Marino. Tra i principali temi oggetto del confronto con l’illustre ospite, il problema delle targhe estere, ovvero dell'impasse creata dall’articolo 29 bis del Decreto Sicurezza italiano che ha introdotto il divieto di circolazione per veicoli con targa straniera guidati da chi è residente in Italia, il nodo della doppia cittadinanza, ovvero l’impossibilità per i cittadini naturalizzati di mantenere la cittadinanza di origine e la questione degli infermieri italiani residenti sul Titano, ai quali viene impedito di lavorare in Italia e di partecipare a corsi di aggiornamento. Il Sottosegretario ha rassicurato il Comites che discuterà dei temi trattati durante l’incontro di ieri direttamente con il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e con Ivan Scalfarotto, Sottosegretario agli Affari Esteri con delega alle relazioni bilaterali con i Paesi dell’Europa - conclude la nota.

Comunicato stampa

Alessandro Amadei (vicepresidente Comites San Marino)