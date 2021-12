Il Natale delle Meraviglie 2021/22 4 e 5 dicembre un nuovo weekend di festa con Mattoncini sul Titano

– Sabato 4 e domenica 5 dicembre il centro storico di San Marino torna ad immergersi nella magica atmosfera del Natale delle Meraviglie, con le tante fantastiche attrazioni arricchite da un “evento nell’evento”, la mostra Mattoncini sul Titano in programma al Centro Congressi Kursaal. Scintillanti luminarie dorate e proiezioni sottolineano fascino e unicità dei luoghi simbolo della Città, a cominciare da Piazza della Libertà che ospita l’installazione artistica creata dal Maestro Lunati, per proseguire con Piazzale Domus Plebis su cui campeggia la stella cometa. La tradizione dei mercatini si rinnova in via Eugippo e via Donna Felicissima, dove le oltre 30 baite offrono una vasta scelta di idee regalo e prelibatezze da gustare. Numerose le attrazioni dedicate ai più piccoli: il Bosco Incantato a Campo Bruno Reffi, Il Villaggio degli Elfi nell’area Ex Pattinaggio, il futuristico Razzo di Babbo Natale al Cantone Panoramico e la tradizionale Slitta nella Galleria della Cassa di Risparmio. L’edizione 2021-2022 omaggia per la prima volta l’atmosfera gioiosa del circo: il tendone Xmas Circus allestito in Piazzale Ex Stazione offre spettacoli e microshow. Sabato 4 dicembre presso gli Orti Borghesi i piccoli visitatori possono cimentarsi con arco e frecce e vivere l’emozione di donare. Grazie all’iniziativa #MARLURICARICAMORE L’Associazione Lunghi Archi e la Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco aiutano i piccoli arcieri a fare centro e dare il loro contributo a un’iniziativa benefica destinata al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Stato. Divertimento assicurato per grandi e piccoli con la Pista del Ghiaccio, nella suggestiva ambientazione di Cava dei Balestrieri, gli allegri show itineranti con gli zampognari e la presenza, nella giornata di sabato, degli acrobati Stadust. Anche i mattoncini LEGO® non hanno età. L’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati è con Mattoncini sul Titano al Centro Congressi Kursaal, organizzato da RomagnaLUG e patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo. L’iniziativa prende ufficialmente il via con la cerimonia di inaugurazione, a cui sono invitati TV e media, prevista per sabato 4 dicembre alle 13.30, alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati. L’evento apre al pubblico sabato 4 dalle 14.00 alle 20.00 e domenica 5 dalle 9.00 alle 19.00. In mostra nelle eleganti e accessibili sale del Kursaal troviamo favolose opere realizzate con i mitici mattoncini, ispirate a oltre venti temi diversi, tra cui Star Wars, Harry Potter e il Medioevo. Adiacente al percorso espositivo è allestito uno spazio dedicato ai laboratori, dove i piccoli possono dedicarsi alle colorate creazioni in piena sicurezza. Vivere in relax tutte le 13 location del Natale delle Meraviglie è facile. Il Treno Polar Express collega il parcheggio coperto P9 alla parte alta della Città e la Funivia Panoramica Borgo Maggiore-San Marino è in funzione fino alle 19.30. Inoltre, su iniziativa della Giunta di Castello della Città di San Marino, domenica 5 Piazzale Lo stradone diventa zona pedonale dalle ore 14.00 alle ore 18.30. La sicurezza dei visitatori è una priorità, per questo motivo tutte le attrazioni seguono i protocolli sanitari e le iniziative che si svolgono in ambienti chiusi, come Xmas Circus e Mattoncini sul Titano, prevedono l’ingresso secondo le normative vigenti, consultabili insieme al programma completo dell’evento su www.visitsanmarino.com. Il Natale delle Meraviglie “Un’Opera Fantastica” è organizzato da Euforika con la Direzione Artistica di Andrea Prada per la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed é realizzato anche grazie alla collaborazione e al contributo di Cassa di Risparmio, Marlù Gioielli e di tutti coloro che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento. Quando Entra nella Favola del Natale a San Marino: 4 e 5 dicembre, 8 dicembre, 11 e 12 dicembre e tutti i giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022, dalle 10.00 alle 19.30. Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.30.

Cs Ufficio del Turismo