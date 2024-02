Il Pdcs riunisce la direzione

Ieri sera, venerdì 9 febbraio, si è riunita la Direzione del PDCS per la definizione delle modalità e scadenze dei prossimi Tesseramenti delle Sezioni, per l’analisi dell’Ordine del Giorno dell’imminente seduta consiliare e per un confronto sull’attuale situazione politica. La Direzione del PDCS ha deliberato l’inizio delle serate di Tesseramento delle Sezioni per il giorno 22 febbraio, dopo il prossimo Consiglio Centrale che si terrà mercoledì 21 febbraio sera, presso la Sala Montelupo di Domagnano. Durante le serate di tesseramento, insieme alla nomina dei Direttivi delle Sezioni Locali, le assemblee degli iscritti voteranno anche i candidati tesserati che si presenteranno alle prossime elezioni. La Direzione ha ribadito con forza che, dopo quattro anni di Legislatura che hanno cambiato in positivo il volto del Paese, restituendo credibilità internazionale e solidità all’economia, il Governo e la Maggioranza debbano continuare a concentrare il proprio operato sulle priorità definite, facendo ogni sforzo per dare risposte concrete alla cittadinanza e consolidare ancor più l’attuale assetto economico-sociale. Rispetto all’attuale situazione politica, la Direzione esprime la necessità di continuare l’operato di questo governo anche nella prossima legislatura, rafforzando il rapporto tra le attuali forze di Maggioranza che condividono tale prospettiva. La Direzione riafferma la posizione espressa nella mozione conclusiva dell’ultimo Congresso Generale evidenziando come, in un contesto politico ancora indebolito dalla frammentazione dei partiti tradizionali, sia auspicabile una riaggregazione dell’area del socialismo liberale, per non disperderne il patrimonio culturale e politico, e riconosce l’impegno e la disponibilità di Alleanza Riformista nel voler proseguire, anche in futuro, il percorso attualmente condiviso. La Direzione dà mandato affinché – già a partire dalla prossima settimana – inizino gli incontri con gli attuali alleati per individuare gli interventi di cui i prossimi Governo e Maggioranza dovranno farsi carico, nonché per consolidare l’unità d’intenti e il perseguimento degli obiettivi, a partire dall’attuazione dell’Accordo di Associazione all’Unione Europea. La Direzione evidenzia come la scelta del PSD, ad oggi ancora in maggioranza ed al Governo, di formare un’aggregazione con due forze di opposizione crei ambiguità nel contesto politico. Tuttavia, prende atto della dichiarazione pubblica che tale scelta “non è contro questa Maggioranza” ed confida in una certa coerenza del PSD con le scelte della Maggioranza, dando seguito ad atti di Governo condivisi ed alle scelte politiche che si definiranno nei prossimi mesi, anche in prospettiva futura. La Direzione conferma il mandato di intensificare gli incontri con tutte le forze politiche, anche di opposizione, per confrontarsi sull’andamento dei prossimi lavori consigliari e sulle prospettive programmatiche per il futuro, al fine di cercare la più ampia condivisione con tutte le forze politiche che vorranno farsi carico, con impegno, delle responsabilità che saranno richieste a chi dovrà guidare il Paese nei prossimi anni. Rispetto alla prossima scadenza elettorale, la Direzione è concorde nel considerare la firma dell’Accordo di Associazione quale atto rilevante da raggiungere, pertanto, il PDCS confermando il proprio atteggiamento di responsabilità verso il Paese, continuerà a lavorare intensamente per questo obiettivo.

L’Ufficio Stampa del PDCS