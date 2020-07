Il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino, confermato membro del Consiglio nazionale di Confcommercio – Imprese per l’Italia

Il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino, è stato confermato membro del Consiglio nazionale di Confcommercio – Imprese per l’Italia durante l’Assemblea nazionale che si è svolta ieri a Roma e che ha visto la riconferma all’unanimità per acclamazione di Carlo Sangalli nel ruolo di presidente della Confederazione. Durante il suo intervento in Assemblea, Indino ha richiesto al presidente Sangalli e al gruppo dirigente di Confcommercio di attivarsi affinché il Governo crei un vero e proprio ministero del Turismo, senza affiancarlo ad altri ministeri: “Il 13% del PIL generato dal settore turistico in Italia merita rispetto – ha detto Indino -. Un rispetto che non può prescindere dalla creazione di un ministero ad hoc, finalmente separato dagli altri ambiti, che sappia affrontare i temi importanti e specifici del settore anche avvalendosi della collaborazione degli imprenditori che il turismo lo creano e lo vivono ogni giorno. Un fattore questo mai preso in considerazione e che invece potrebbe portare input concreti per il rilancio dell’intero comparto. Ringraziando i membri dell’Assemblea per la fiducia che mi è stata rinnovata con la nomina in Consiglio, mi auguro di continuare a contribuire alla crescita del nostro territorio portando ai tavoli nazionali le istanze delle nostre imprese affinché siano ascoltate e ottengano risposte”.

c.s. Confcommercio Rimini