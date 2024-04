Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati a Bruxelles: fondi europei per la promozione turistica sammarinese oltre oceano

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e European Travel Commission, alla presenza dell’Ambasciatore della Repubblica di San Marino a Bruxelles Antonella Benedettini, hanno siglato oggi a Bruxelles un nuovo Memorandum d’intesa che determinerà per la Repubblica di San Marino l’opportunità di ricevere fondi europei per la promozione turistica del Paese attraverso attività da tenersi negli Stati Uniti e in Brasile. La Segreteria di Stato per il Turismo nell’ambito del Progetto TTT “The lovely places” aveva già beneficiato di fondi della Commissione Europea destinati alla promozione turistica nel 2022 aderendo al protocollo CO.OP HORIZON (190.000 euro per la promozione sinergica dei territori del TTT) e nel 2023 nel progetto CO.OP 23 (250.000 euro per la promozione attraverso campagne influencer e TV). Grazie al protocollo sottoscritto oggi arriveranno sul Titano ulteriori 80.000 euro a fronte dell’organizzazione di roadshow promozionali in Brasile e negli Stati Uniti e alla partecipazione ad un evento business negli stessi territori entro il 2024 (è stata individuata la Fiera internazionale Saratoga Springs). Contemporaneamente San Marino si impegna a proseguire nella sua attività di promozione delle buone pratiche sull’accessibilità e la sostenibilità del turismo. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Se il primo approccio a questo tipo di progetti poteva essere etichettato come estemporaneo oggi, dopo che la nostra Repubblica e i territori limitrofi beneficiano per la terza volta di fondi europei per la promozione del turismo, credo che tutti debbano rendere merito alla Segreteria di Stato per il Turismo che insieme ai suoi consulenti si è impegnata per partecipare a questo tipo di bandi riuscendo nell’impresa di aggiudicarseli. Grazie a European Travel Commission e al suo direttore esecutivo Eduardo Santander che non esiterei a definire vero e sincero amico di San Marino”.

cs Segreteria al Turismo