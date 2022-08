Il Segretario Generale CGIL Maurizio Landini ospite della CSdL, giovedì 1 settembre

Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL, sarà a San Marino ospite della CSdL. La visita del leader del più grande sindacato italiano è in programma Giovedì 1 settembre, in occasione della firma di un importante accordo tra la CSdL, il responsabile nazionale dei frontalieri della CGIL, i segretari regionali della CGIL Emilia Romagna e Marche e le segreterie delle Camere del Lavoro di Rimini, Forlì, Cesena e Pesaro-Urbino, con cui vengono delineati nuovi ambiti di cooperazione, compresi i servizi fiscali e previdenziali per i lavoratori iscritti alla CSdL ed alla CGIL. L’accordo prevede il principio della doppia affiliazione, con il quale i lavoratori frontalieri (non solo gli italiani occupati a San Marino, ma anche i residenti nella RSM che lavorano in Italia), iscritti a CSdL o CGIL sulla base del luogo di lavoro, vengono considerati iscritti ad entrambi i sindacati, potendo così fruire dei rispettivi servizi alle medesime condizioni. Si consolida ulteriormente la storica collaborazione tra i due principali sindacati dei rispettivi paesi, che ha consentito altresì, unitamente agli altri sindacati confederali, di istituire il Consiglio Sindacale Interregionale San Marino, Emilia Romagna e Marche. Attraverso tali istituzioni, i sindacati europei promuovono fattivamente le iniziative necessarie alla tutela dei diritti dei lavoratori transfrontalieri. Il programma inizia a partire dalle 14.30, presso la sala Montelupo di Domagnano, con un incontro a cui saranno presenti i membri del Direttivo CSdL e dei Direttivi delle sue Federazioni. La prima parte sarà dedicata proprio alla presentazione ed alla firma dell'accordo, dal titolo "Un'alleanza transfrontaliera più forte". Alle 15.30 circa, l'incontro proseguirà con un dibattito/intervista con lo stesso Segretario Generale CGIL e il Segretario Generale CSdL Enzo Merlini, sui temi "Un'alleanza transfrontaliera più forte e le nuove sfide del sindacato. Legge sulla rappresentatività o salario minimo?". Modera il dibattito Sara Bucci, giornalista di San Marino RTV. L'iniziativa si concluderà intorno alle 17.00. L'intero incontro si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Per chi fosse interessato a partecipare in presenza, vi sono circa una trentina di posti disponibili.

c.s. CGIL - CSdL