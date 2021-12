Inaugurato questa mattina a Borgo Maggiore lo sportello Spazio Disabilità

È stato inaugurato questa mattina nei locali della Casa la Rosa di Borgo Maggiore lo sportello unico dedicato alla disabilità. Un traguardo raggiunto non a caso in questa giornata, 3 dicembre, data in cui si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale delle persone con disabilità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1981 proprio per aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e per impegnare i vari Paesi nel garantire la dignità, i diritti e il benessere di tutte le persone connesse a questo tipo di dinamiche. Il nuovo “Spazio Disabilità” è realizzato e gestito dal Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale e nasce per informare, sostenere e tutelare le persone con disabilità e le loro famiglie, nell’ottica del raggiungimento dell’autonomia e dell’inclusione sociale della persona con disabilità. Compito del nuovo sportello “Spazio Disabilità” è quello di informare tutti i cittadini sammarinesi che ne faranno richiesta sui diritti, le prestazioni, le modalità di accesso ai servizi e alle risorse disponibili nel territorio per affrontare esigenze personali e famigliari. Tutto questo nell’ottica di promuove l’integrazione tra i diversi servizi e associazioni che operano a vario livello sul territorio. All’inaugurazione, hanno preso parte il Direttore Amministrativo dell’ISS Marcello Forcellini, la Dott.ssa Francesca Civerchia, responsabile del servizio disabilità e assistenza residenziale e Patrizia Gallo in rappresentanza della Commissione CSD ONU. “Sono lieta di raggiungere questo importante traguardo proprio oggi – ha commentato la Dott.ssa Civerchia – grazie al lavoro e confronto costante con la Segreteria di Stato per la Sanità e la direzione generale dell’ISS. Uno spazio dedicato a tutte quelle persone che hanno necessità di avere una risposta organica per qualunque tipo di informazione relativa al mondo della disabilità, in particolare sui servizi e i presidi attivi, le richieste di abbattimento delle barriere architettoniche, i contatti delle associazioni che operano a vario titolo sul territorio. Volevamo dare una risposta strutturata a tutti quei bisogni che i cittadini sammarinesi avevano presentato a più riprese, anche attraverso diverse istanze d’arengo”. “Questo è un primo passo, ma il lavoro non termina di certo qui – il commento del Segretario di Stato Roberto Ciavatta -. Ora, mediante il tavolo tecnico che la Segreteria di Stato ha predisposto e coordinato insieme all’Istituto Sicurezza Sociale, cercheremo di velocizzare quel lavoro normativo necessario a fornire risposte concrete alle esigenze dei nostri cittadini. Lasciatemi anche lodare, in tal senso, il progetto promosso dalla Direzione delle Scuole Elementari, in particolare nella figura del Dirigente Arianna Scarpellini, che prevede il riutilizzo dei mattoncini Lego donati dalle famiglie sammarinesi per costruire rampe che vadano ad abbattere le barriere architettoniche, ancora troppo presenti nelle strutture pubbliche del nostro territorio”. Lo sportello “Spazio Disabilità”, in via Aurelio Saffi, 6 a orgo Maggiore, sarà attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 8.00 alle 14.00 previo appuntamento telefonico al numero 0549/994113.

Cs Segreteria Sanità-Iss