Indicizzazione dell'energia elettrica: chi più consuma paga meno di chi risparmia

L’Authority per l’energia ha contestato l’affermazione di CSdL e Sportello Consumatori, secondo la quale chi consuma più energia elettrica paga di meno rispetto a chi risparmia. Confermiamo che gli effetti della scelta di indicizzare su base mensile l’importo delle bollette dallo scorso mese di dicembre, quasi azzerando la differenza tra primo e secondo scaglione, ha prodotto questo risultato. Con riferimento al mese di marzo, rapportato al mese di novembre, ovvero quello antecedente l’ultima decisione assunta dall’Authority, per verificare la correttezza di quanto sostenuto da CSdL e Sportello Consumatori, basta fare un semplice esercizio matematico, come da tabella allegata. Lasciamo a chi legge ogni commento. È opportuno ricordare che il Decreto Legge n. 46 del 16 03 2023, scaduto il 31 marzo scorso, ha parzialmente attenuato l'effetto riportato nella stessa tabella.

Cs - CSdL e Sportello Consumatori