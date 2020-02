"Indipendenza sammarinese" si presenta alla alla stampa

Nella splendida e suggestiva location del Grand Hotel di San Marino, giovedì 20 febbraio alle ore 12.00 si svolgerà la presentazione di un nuovo soggetto politico che ha la missione di portare un'aria nuova nel variegato ma statico quadro politico del Titano. INDIPENDENZA SAMMARINESE, in virtù del vento del cambiamento che spira sull'Europa da Capo Nord alle isole greche, vuole rinnovare dalle radici l'Antica Repubblica. LAVORO, ECONOMIA, GIUSTIZIA, AUTONOMIA sono i quattro punti basilari della piattaforma programmatica. Rilanciare il tanto declamato a parole, ma ignorato nei fatti, sistema paese; Combattere la disoccupazione, impedendo la delocalizzazione delle aziende in territorio italiano sostenendo forme assistenziali temporanee per il personale in mobilità; Salvaguardare ad ogni costo la sovranità nazionale da tentativi interni ed esterni di aggregazione a lobbies e interessi particolari che hanno avuto come finalità la trasformazione di San Marino in entità territoriale sottoposta alla giurisdizione altrui. Questo movimento nasce assieme a nostri giovani Sammarinesi, che con sacrificio hanno scelto la strada della vita autentica, della passione per lo studio, del vivere lontano dalle famiglie, del sentimento autentico per le loro origini Sammarinesi. Con l'esperienza e la preparazione acquisita in anni di duro studio e lavoro all' estero, sapranno certamente rappresentare degnamente gli ideali della nostra comunità. Gli organi di informazione sono benvenuti perchè solo una democrazia che ha una stampa libera e critica si può definire compiuta. L'evento è aperto alla cittadinanza.

Il Presidente Andrea Negri Il Segretario Politico Nadia Ottaviani