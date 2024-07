Iniziano dal 22 agosto le pratiche ER.GO (ISEU) per le Università dell'Emilia Romagna presso la sede CSdL

er gli studenti residenti a San Marino che frequentano le Università dell'Emilia Romagna, sarà disponibile presso la sede CSdL il servizio di compilazione delle pratiche ER.GO (ISEU), erogato da un operatore della CGIL. Le date in cui viene erogato tale servizio presso la CSdL sono le seguenti:

AGOSTO

Giovedì 22 - ore 14.45/18:30

Venerdì 23 - ore 8.30/14:00

SETTEMBRE

Giovedì 12 - ore 14.45/18:30

Giovedì 19 - ore 14.45/18:30

Venerdì 20 - ore 8.30/14.00

Giovedì 26 - ore 14.45/18.30

Per le Università delle Marche, tra cui Urbino, saranno previste due date in ottobre presso la sede CSdL, ancora da definire; per gli studenti che hanno necessità di effettuare la pratica prima di ottobre, la CSdL è disponibile a fare da tramite con il CAAF di Macerata Feltria per prendere gli appuntamenti presso tale sede. Per accedere al servizio è necessario prenotarsi, telefonando in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri: 0549 962004/07 (FULI); 0549 962017/18 (FUPI); 0549 962040/45 (FUCS); 0549 962065 (CSdL).

c.s. CSdL