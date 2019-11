Iniziativa Fridays for Future San Marino: “GHIANDIAMO!”

Sabato 26 Ottobre i ragazzi del Fridays For Future San Marino, hanno organizzato un’attività di piantumazione di 100 ghiande di Quercus Pubescens presso il futuro campo di pitch and put della Federazione Sammarinese Golf in località Ca’ Montanaro. Un gruppo di giovani cittadini, tra cui il gruppo scout clan Mir San Marino, ha raccolto l’invito a partecipare attivamente a questa semplice ma significativa azione in favore dell’ambiente. Lo scopo dell’iniziativa è quello di popolare di alberi tutte quelle zone dove risulta benefica la loro presenza; aree verdi pianeggianti e desolate, zone calanchive a rischio frana, ma anche spazi urbani. A ricordo di questo gesto, è stato apposto un cartello recante il messaggio: “Dalla ghianda nasce una maestosa quercia. Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”. Questo è lo slogan e l’invito che il gruppo Fridays for Future San Marino vuole lanciare a tutta la cittadinanza, ricordando quanto sia importante educare le nuove generazioni a sostenere lo sviluppo della natura. Si ringraziano UGRAA per aver contribuito alla realizzazione del progetto e la Federazione Sammarinese Golf per aver appoggiato la causa e per la concessione dello spazio.