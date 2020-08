Interrogazione di Libera per chiedere chiarimenti sugli eventi legati al 3 settembre

I consiglieri di Libera Vista la Delibera n.18/2020 che autorizza la spesa per la realizzazione degli eventi attinenti alla Festa Nazionale del 3 Settembre; Visti gli eventi previsti che potrebbero portare a svariate situazioni di assembramenti poco funzionali ad un periodo appena successivo alla pandemia Covid-19 ancora in corso; Vista la situazione del nostro Ospedale che vede un aumento dei casi positivi e quindi l’esigenza di mantenere prudenza nella gestione di questa particolare fase. Tale atteggiamento, tra l’altro, e’ stato adottato anche in altri contesti territoriali, in particolare dalla vicina Italia. Interpella il Governo per conoscere: -se l’autorizzazione agli eventi del 3 Settembre sia stata presa anche attraverso consulto degli esperti in ambito sanitario e se sí quali protocolli di sicurezza verranno adottati; -se sono previsti protocolli di sicurezza x contenimento contagio come per altre manifestazioni si richiede di avere documentazione scritta in merito; -se sia stato valutato, anche alla luce dell’aumento dei casi Covid-19 in territorio, di ridurre il programma previsto in particolare per ciò che concerne la tradizionale tombola da sempre evento particolarmente partecipato e anche il seguente concerto.

c.s. Libera