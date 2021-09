Isee università: "Boom di richieste allo sportello CDLS"

La CDLS vuole essere sempre di più a fianco delle famiglie dei lavoratori e degli studenti sammarinesi per risolvere i problemi di tutti i giorni e per affrontare le problematiche che hanno ricadute anche sui bilanci familiari. Tra le molte richieste che ci sono pervenute, abbiamo pensato di avviare con tempestività lo sportello “ISEE parificato e borse di studio universitarie”, rivolto agli studenti sammarinesi iscritti alle Università italiane. Grazie alla stretta e proficua collaborazione con il CAF CISL Emilia Romagna, abbiamo progettato di attivare in territorio, presso la nostra sede di Domagnano, questo importante servizio di aiuto e consulenza tecnico-amministrativa, con l’obiettivo di agevolare ed aiutare i giovani studenti e le loro famiglie rispetto a norme e bandi, emanati a livello di singolo Ateneo, che spesso sono difficili da comprendere e richiedono una articolata quantità di documenti a supporto. Inizialmente sono state previsti i cinque mercoledì pomeriggio di settembre: nel giro di pochissimi giorni sono stati prenotati tutti gli appuntamenti disponibili. Il CAF CISL Emilia Romagna ci ha dato disponibilità per ulteriori fasce di appuntamento, quasi triplicando le possibilità di consulenza per gli utenti. Anche queste nuove possibilità si sono velocemente esaurite ed abbiamo deciso - di comune accordo con il CAF CISL Emilia Romagna - di ampliare ulteriormente il servizio anche durante il mese di ottobre. Per poter gestire al meglio le prenotazioni abbiamo reso disponibile due numeri telefonici della CDLS – 0549/962080 e 962081 ai quali si possono rivolgere studenti e famiglie per prenotare l’appuntamento allo sportello ISEE Università della CDLS. Il servizio viene prestato in territorio, presso la sede della CDLS al 2° piano di Via Cinque Febbraio 17 – Domagnano. Il giorno e l’orario verrà concordato con il nostro incaricato; il servizio è gratuito per gli iscritti alla CDLS e per tutti i nuovi iscritti. Il grande successo di questo nuovo servizio della CDLS dimostra che i lavoratori, i giovani, i pensionati e, più in generale le famiglie sammarinesi, hanno bisogno di un sindacato che sia a loro fianco a difesa dei diritti sui grandi temi sociali ed economici, ma non solo: c’è grande richiesta per tutti i nuovi servizi che siano di aiuto nella risoluzione dei problemi di tutti i giorni, per districarsi nel labirinto della burocrazia e per poter usufruire dei diritti e delle agevolazioni spettanti. Il titolo del 16° Congresso Confederale della CDLS previsto per il prossimi 11, 12 e 13 Ottobre è “Trasformare San Marino”: per la CDLS la trasformazione del Paese passa anche attraverso un nuovo modo di concretizzare l’azione sindacale che inevitabilmente deve prevedere nuovi servizi e nuove tutele alla cittadinanza.

c.s. CDLS