ISSR A. Marvelli: Corso di Alta Formazione in “Dialogo interreligioso e Relazioni internazionali”

Seminari di approfondimento

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” (delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro) è lieto di invitarvi al prossimo Seminario monografico di approfondimento, ricerca e confronto inserito all’interno del percorso formativo dedicato al Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali avviato nell’ottobre del 2018.

Martedì 28 Gennaio 2020 (dalle 15,00 alle 19,00) presso l’Aula Magna dell’ISSR “A. Marvelli” il Rev. Taiten F. Guareschi tratterà il tema:

Cristianesimo e Buddhismo: Romanitas buddhista



Il seminario intende proporre un confronto esperienziale fra la religiosità buddhista della Scuola Soto Zen e quella cristiana oggi, in un contesto di avanzata secolarizzazione e di apparente distanza delle masse dalla dimensione spirituale, nonché esplorare e indagare il soggetto dell’esperienza religiosa in chiave teologica, vale a dire nella ricerca critica delle ragioni della propria fede. In tale prospettiva è aperto anche a tutti coloro che sono sensibili all’esigenza di andare oltre le correnti rappresentazioni del Buddhismo, affrontando in prima persona il problema della traducibilità teologica della propria esperienza religiosa, mediante l’utilizzazione di una pluralità integrata di strumenti cognitivi.

Il Rev. Taiten F. Guareschi è un Monaco Buddhista nella Tradizione Sōtō Zen. Nasce a Fidenza (PR) nel 1949. Poco più che adolescente intraprende la pratica e lo studio delle arti marziali e in particolare dello Jūdō, dove raccoglie soddisfacenti risultati, – è quattro volte campione italiano – e poi come insegnante fondando nel 1973, sempre a Fidenza, la Scuola Superiore di Arti Marziali Kyu Shin Dō Kai. Grazie al suo insegnante di Jūdō, Cesare Barioli, alla fine degli anni ’60 incontra Taisen Deshimaru Rōshi, pioniere dello Zen europeo, che lo inizia alla Tradizione Zen Sōtō. Nel 1982, primo in Europa, viene confermato nella 83esima generazione della successione apostolica Zen Sōtō dal M. Narita Shūyū Rōshi. Nel 1984 fonda il Tempio e Monastero Fudenji a Salsomaggiore (PR), centro di spiritualità e cultura, crocevia di dialogo e confronto con la cultura religiosa e scientifica contemporanea. Già presidente dell’Unione Buddhista Italiana dal 1990 al 1993, collabora successivamente, in qualità di vicepresidente, alla definizione dell’Intesa tra l’U.B.I. e lo Stato Italiano, firmata nella primavera del 2000 e approvata nel 2013. Dalla fine del 2004 al 2019 Taiten Guareschi è il 2° Abate del monastero di Fudenji, e Direttore del Seminario Teologico e Catechistico di Fudenji, incaricato di insegnare la Dottrina buddhista attraverso l’antropologia e l’estetica teologica, con particolare riferimento alla tradizione Brahmanica, Cinese e Giapponese. Autore di numerosi saggi, da sempre vive un immediato e profondo dialogo inter-religioso con le proprie medesime radici culturali e spirituali, cattoliche e popolari.

I Seminari sono rivolti in particolare agli iscritti del Corso di Alta Formazione, ma sono aperti anche ad ospiti esterni interessati ad approfondire gli argomenti proposti.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria dell’ISSR “A. Marvelli” (Via Covignano 265, 47923 Rimini, tel. 0541-751367,

Email segreteriacaf@ismarvelli.it (oppure a segreteria@isrmarvelli.it).

Gli Abstracts dei Seminari saranno resi disponibili sul sito http://www.issrmarvelli.it



Comunicato stampa

Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”