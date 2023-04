L’Ambasciatore messicano Garcia de Alba Zapeda incontra il Segretario di Stato Pedini Amati e i tour operator sammarinesi

San Marino celebra oggi il 15esimo anniversario delle relazioni diplomatiche fra San Marino e il Messico con la visita dell'Ambasciatore Carlos Eugenio Garcia de Alba Zapeda. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha accolto l’Ambasciatore e l’ha ricevuto in udienza privata per poi incontrare, insieme a lui, i tour operator sammarinesi insieme ai quali sono state valutate alcune opportunità legate agli scambi turistici fra i Paesi. Ad accompagnare il rappresentante diplomatico il Console onorario Mara Verbena.

cs SdS Turismo