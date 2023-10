La Banca Centrale della Repubblica di San Marino firma un Memorandum d'Intesa con l’Autorità per i Servizi Finanziari di Malta (MFSA)

Si rende noto che in data 3 ottobre 2023 la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’Autorità per i Servizi Finanziari di Malta (MFSA). Il Memorandum stabilisce un quadro di cooperazione bilaterale tra le due autorità di vigilanza nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze e prevede lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca in materia di vigilanza e regolamentazione delle attività bancarie, finanziarie e assicurative. L'accordo è stato firmato dal Dott. Kenneth Farrugia, Direttore Generale di MFSA e dal Dott. Andrea Vivoli, Direttore Generale di BCSM. Il Dott. Farrugia ha dichiarato: "Il Memorandum d'Intesa garantisce una continuità nell’assistenza reciproca tra la MFSA e la BCSM, fornendo nel contempo un quadro formale per una collaborazione più stretta volta a mantenere alta la qualità delle procedure e degli standard di vigilanza nei nostri rispettivi territori." Il Direttore Generale Vivoli ha sottolineato l’importanza del MoU con MFSA affermando che: "Siamo molto lieti di firmare questo Memorandum d'Intesa con l'Autorità per i Servizi Finanziari di Malta in quanto l’accordo contribuirà a rafforzare l’efficacia dell’azione di vigilanza e a consolidare le relazioni internazionali della nostra Banca Centrale.”

